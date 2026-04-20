Tapachula FC se despide en reclasificación

Con un sabor amargo terminó la participación de Tapachula FC en la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier Serie A, tras quedar fuera en la ronda de Reclasificación.

El equipo chiapaneco aspiraba a entrar a la fase de los cuartos de final, pero inició su eliminatoria contra Tritones de Vallarta con el pie izquierdo, tras perder 0-1 en la ida, lo que les obligaba a remontar el marcador en la vuelta en el estadio Olímpico, donde no pasaron del empate 1-1, para así caer por marcador de 2-1 en el global.

Contra la parte

Los dirigidos por Diego Mazariegos necesitaban ganar por cualquier marcador el duelo de vuelta —ya que el empate global los ponía en la siguiente fase— por lo que la misión parecía al alcance con el impulso de su afición.

No obstante, Tritones de Vallarta saltó al campo con hambre de ganar y apenas a los seis minutos anotó el 1-0 (2-0 global) en una acción en la que Jesús Quintero desbordó por derecha y recortó al centro para disparar de fuera del área para batir al guardameta local, Kefrén Avilés.

Penal y esperanza

El partido parecía dominado en el trámite por los tapatíos, pero antes de finalizar el primer tiempo el árbitro Jair Jiménez Morales sancionó una falta en el área a favor de Tapachula, para darles un penal que les devolvía la ilusión.

Alan “El Demonio” Vázquez hizo válido el tiro de castigo a los 42 minutos para poner el 1-1 que hizo pensar en una posible remontada, con sólo un gol más como meta para avanzar.

Pero en el segundo tiempo Tritones se defendió bien, cerró los espacios y cortó los circuitos en el ataque chiapaneco, que buscó con el ingreso de José Ángel Solís y Francisco Ramírez encontrar mayor creación al ataque sin éxito.

El tiempo se agotó y con el empate a un gol consumado, Tritones avanzó a los Cuartos de Final junto a Deportiva Venados, Halcones FC, Zacatepec, Inter Playa del Carmen, equipos que a su vez dejaron en el camino a Club Calor, Tigres de Álica, FC Santiago y Tecos.