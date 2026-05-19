Tenemos ilusión de pelear por el campeonato: Efraín Juárez

Con mucho dramatismo, porque la eliminatoria se definió hasta el último segundo, los Pumas lograron su clasificación a la final del Futbol mexicano. Hasta el último instante del juego de vuelta de las semifinales del Clausura 2026, disputado en el estadio Olímpico Universitario, el sufrimiento estuvo presente en cada uno de los integrantes del equipo auriazul.

La anotación de Jordan Carrillo, en el minuto 56, dio ligera tranquilidad porque se trataba de la que podría significar el pase a la disputa por el título. Sin embargo, todavía quedaba mucho tiempo en el reloj para que finalizara el segundo capítulo de la antesala de la final.

Cundo el silbatazo definitivo se escuchó en CU, fue un desahogo para todos los presentes, sobre todo para Efraín Juárez. No era para menos, acababa de poner al Club Universidad Nacional en una lucha por el trofeo de la Liga MX. En su conferencia de prensa, el director técnico mexicano reconoció sentirse “feliz” por estar a 180 minutos de conquistar la ansiada octava.

“(Estoy) contento porque (se logró) uno de los objetivos (que puse) al principio de mi llegada. (Estamos) con todas las ganas y toda la ilusión de poder pelear por el campeonato”, declaró.

Es increíble

“En dos torneos, estamos en una final, creo que también es de admirar, no es fácil, mi gente cercana me decía que hay disfrutar, no es el común denominador pelear todo el tiempo campeonatos, estar ahí como entrenador”, añadió.

Sobre las expectativas, declaró: “No tengo ni idea qué vaya a pasar. Imagínate si estoy preocupado por lo que va a pasar mañana. No es un trabajo de tres semanas esto, no es entrar bien a la Liguilla y ver qué pasa, es un trabajo de seis meses. Clasificamos por el global, pero lo merecíamos por lo que hemos hecho en seis meses”.

No obstante, afirma que llega “con todas las ganas y con toda la ilusión de poder competir contra un rival importante y pelear por el campeonato. Hay que estar tranquilos, hay que preparar, se viene una final complicada, pero con nuestros argumentos vamos a salir y ojalá que el domingo estemos celebrando con nuestra gente”.

Para finalizar, expresó su agradecimiento a sus opositores, “porque son gasolina para nosotros. De verdad, se los digo de corazón, siéntanse parte de este proceso, de este camino del proyecto, porque eran parte importante para nosotros. Tiempo al tiempo, lo que es del César es del César y lo que es Dios es de Dios”.