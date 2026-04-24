Terkoz FC arrolla 6-0 al Deportivo Chiapas

La oncena de Terkoz dio un golpe de autoridad en el Torneo de Copa de la segunda división, tras golear por 6-0 al Deportivo Chiapas, en duelo celebrado en el campo 1 del parque recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez.

Daniel Meza fue la figura del encuentro con un “hat-trick”, en tanto que César Guillén, Julio Estrada y Cristian Gallegos se combinaron para completar la cuenta en el juego correspondiente a la segunda ronda del certamen.

En otro espectacular partido, Santa Ana Jr. sucumbió por 4-7 frente a Macía FC. Del lado vencedor destacó Ángel Cuesta con un triplete, Abel Molina marcó un par de goles. Gerardo Moreno y Greco Díaz cerraron la cuenta. Por su adversario anotaron Marco Flores (2), Isaí Villatoro y Carlos Chamé.

Además, Guerreros de Tadeo empató 1-1 con el Cobach 33. Por los primeros acertó Alfonso Cruz, mientras que por su rival lo hizo Emilio Torres. El único equipo que no tuvo actividad, al corresponderle descanso, fue Talentos Better.

Acción en primera división

DC United doblegó por 3-1 al Coratux FC con par de dianas de Jonatan Cano y un tanto de Víctor Espinosa. El gol del descuento de su oponente lo marcó Maximiliano Martínez.

Deportivo Modelo logró la victoria más contundente de la fecha 4 al golear por 4-0 al Croco FC, con anotaciones de Juan Espinosa, Erick Aquino, Víctor Estrada y Jordi Estrada.

Finalmente, la directiva del popular campeonato capitalino que encabeza Luis Gordillo Domínguez informó que el encuentro entre Plásticos Pablín y Familia FC fue pospuesto.