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Tigres y Chivas buscarán dar el primer golpe

Mayo 02 del 2026
Los Tigres de la Universidad querrán dar la sorpresa y pegarle a uno de los clubes más peligrosos de esta eliminatoria. Agencias
Los Tigres de la Universidad querrán dar la sorpresa y pegarle a uno de los clubes más peligrosos de esta eliminatoria. Agencias

La gran fiesta del Futbol mexicano arranca en el norte del país con el duelo de ida de los cuartos de final entre Tigres y Chivas. Los de la U y el Rebaño no se cruzaban en esta instancia desde los Clausura 2007 y 2011, cuando Chivas avanzó en ambos encuentros.

También los dos equipos han repartido títulos: la primera en 2017 cuando los regios se coronaron campeones al vencer a Chivas 3-2 en el marcador global y los de Guadalajara ganaron frente al cuadro regio el Clausura 2023.

¿Cómo llegan?

Para esta nueva cita Tigres buscará dar el primer golpe en casa y repetir la dosis de la jornada 14 cuando humilló a los tapatíos 4-1 en el Volcán.

Además, esta es la segunda Liguilla para Guido Pizarro en menos de un año y luego de estrenarse como técnico de Tigres en 2025. Apenas en diciembre llevó a los de la U a la final ante el actual bicampeón Toluca.

Por su parte, Chivas llega a esta Liguilla sin cinco de sus jugadores clave luego de que Raúl “El Tala” Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto “Piojo” Alvarado y Armando “Hormiga” González fueran convocados por Javier Aguirre a la selección nacional.

Sin embargo, Gabriel Milito si podrá contar con Ángel Sepúlveda y José Castillo, ya recuperados de lesión muscular. Chivas enfrenta a esta eliminatoria como segundo en la tabla general y el reto ante el cuadro felino será regresar el golpe de hace un mes y tomar ventaja en la ida.

Así, Tigres y Chivas se enfrentan este sábado 2 de mayo a las siete de la noche en el estadio Universitario de la UANL y sus aficionados podrán seguir la transmisión del encuentro por Azteca Deportes.

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