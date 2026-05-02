Tigres y Chivas buscarán dar el primer golpe

La gran fiesta del Futbol mexicano arranca en el norte del país con el duelo de ida de los cuartos de final entre Tigres y Chivas. Los de la U y el Rebaño no se cruzaban en esta instancia desde los Clausura 2007 y 2011, cuando Chivas avanzó en ambos encuentros.

También los dos equipos han repartido títulos: la primera en 2017 cuando los regios se coronaron campeones al vencer a Chivas 3-2 en el marcador global y los de Guadalajara ganaron frente al cuadro regio el Clausura 2023.

¿Cómo llegan?

Para esta nueva cita Tigres buscará dar el primer golpe en casa y repetir la dosis de la jornada 14 cuando humilló a los tapatíos 4-1 en el Volcán.

Además, esta es la segunda Liguilla para Guido Pizarro en menos de un año y luego de estrenarse como técnico de Tigres en 2025. Apenas en diciembre llevó a los de la U a la final ante el actual bicampeón Toluca.

Por su parte, Chivas llega a esta Liguilla sin cinco de sus jugadores clave luego de que Raúl “El Tala” Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto “Piojo” Alvarado y Armando “Hormiga” González fueran convocados por Javier Aguirre a la selección nacional.

Sin embargo, Gabriel Milito si podrá contar con Ángel Sepúlveda y José Castillo, ya recuperados de lesión muscular. Chivas enfrenta a esta eliminatoria como segundo en la tabla general y el reto ante el cuadro felino será regresar el golpe de hace un mes y tomar ventaja en la ida.

Así, Tigres y Chivas se enfrentan este sábado 2 de mayo a las siete de la noche en el estadio Universitario de la UANL y sus aficionados podrán seguir la transmisión del encuentro por Azteca Deportes.