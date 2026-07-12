Todo listo para la gran final del Clausura 2026

La Liga Formativa Tuxtlán Chiapas conocerá este domingo a su nuevo campeón de la categoría infantil menor, cuando Cefor Campestre y San José Terán F.C. se enfrenten en la gran final del Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin.

El encuentro se disputará el 12 de julio a las 10:00 horas en el campo de Caña Hueca, escenario donde ambas escuadras buscarán coronar el trabajo hecho a lo largo de la temporada y levantar el trofeo de campeón.

Después de superar con éxito las distintas fases del campeonato, los dos equipos llegan con la ilusión de conquistar el máximo reconocimiento de la competencia, respaldados por el talento y la entrega de sus jóvenes futbolistas.

Se espera un partido intenso, en el que el compañerismo, la disciplina y el espíritu deportivo sean los principales protagonistas en el terreno de juego, valores que distinguen a la Liga Formativa Tuxtlán Chiapas en el desarrollo del Futbol infantil.

Los organizadores extendieron la invitación a familiares, amigos y aficionados para asistir al inmueble y brindar su apoyo a los pequeños jugadores, quienes buscarán regalar un gran espectáculo en la definición del campeonato.

Con todo listo para el silbatazo inicial, Cefor Campestre y San José Terán F. C. se preparan para escribir el último capítulo del Clausura 2026 y disputar un título que representa el esfuerzo y la dedicación de toda una temporada.