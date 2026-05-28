Toma forma el Tricolor

Faltando solo 15 días del arranque del mundial con el México-Sudáfrica, el Tricolor ya tiene prácticamente plantel completo. En la práctica, en el Centro de Alto de Rendimiento (CAR), Javier Aguirre ya contará con Santiago Giménez y Johan Vásquez, quienes a decir de la FMF reportaron ayer tras finalizar la temporada en el Futbol italiano con el Milán y el Genoa respectivamente.

También llegó Obed Vargas, del Atlético de Madrid, quien incluso entrenó con el resto del equipo. Si bien la FIFA establece que los jugadores deben tener una semana de descanso antes de reportarse con sus selecciones, los futbolistas tienen la facultad de prescindir de ellas si así lo requieren.

El compromiso es muy valorado por Aguirre. Para muestra lo ocurrido el año anterior cuando algunos jugadores como Roberto Alvarado y Alexis Vega renunciaron a las ofertas para reforzar equipos en el Mundial de Clubes, todo con tal de representar a México en la Copa Oro.

Eso sí, el “Vasco” había sugerido que no tendría cabida en el Tricolor aquel futbolista que no priorizara a su selección. México se prepara para el partido de este sábado contra Australia, en Pasadena, y el que en una semana (4 de junio) disputara contra Serbia en Toluca, el juego de despedida rumbo al mundial.

Por eso es tan importante que, dos semanas antes del inicio de la justa mundialista, el “Vasco” ya disponga de 24 jugadores, la mitad de ellos procedentes de ligas europeas.

En cuanto arranque la Copa del Mundo, 12 elementos de la Liga MX tendrán más de un mes de preparación con el Tricolor.