Torneo Apertura 2026 inicia el 16 de julio

Se reveló el calendario del Apertura 2026 de la Liga MX. El certamen local dará inicio en pleno mundial y será con el regreso del Atlante a la primera división. Los Potros abren el torneo con su visita a los Rayos de Necaxa el jueves 16 de julio.

Cruz Azul, actual campeón del Futbol mexicano, se presenta el viernes 17 de julio frente al Atlético de San Luis en el estadio Libertad Financiera.

La final tiene dos fechas posibles. En caso de que Toluca avance, sería los días 24 y 27 de diciembre, ya que disputará la Copa Intercontinental; si no lo hace, se llevará a cabo los días 10 y 13 de diciembre.

Para el siguiente semestre habrá dos fechas FIFA, del 21 de septiembre al 6 de octubre y del 9 al 17 de noviembre; la única jornada doble en este Apertura 2026 será la 13.

El torneo parará con la Leagues Cup, que tendrá su fase de grupos del 4 al 13 de agosto; los cuartos de final están programados para los días 26 y 27 de agosto; la semifinal, 2 y 3 de septiembre, mientras que la final se disputará el 5 de septiembre.