Torneo de Papás, a punto de arrancar

El Torneo de Papás de la Liga Palapa de Futbol 7 comienza a tomar fuerza en Tuxtla Gutiérrez, luego de confirmarse la participación de seis equipos que buscarán protagonizar una competencia que combina el deporte con la convivencia familiar. Con cupo aún limitado, la respuesta ha sido positiva en esta primera etapa de inscripciones.

De acuerdo con la organización, los conjuntos que ya aseguraron su lugar son Artplay FC, Chifut, Academia Santos Tuxtla, Cefor Campestre, Estudiantes Tuxtla y Lobos FC, que conforman la base de este certamen en su torneo de apertura. Todos arrancarán desde cero en la tabla general, a la espera del inicio oficial de la competencia.

Preparación

Este viernes se llevarán a cabo partidos amistosos que servirán para medir el nivel de los conjuntos y afinar detalles de cara al arranque. Los encuentros programados son Artplay FC contra Chifut Papás, así como Academia Santos Tuxtla frente a Cefor Campestre, duelos que permitirán observar el funcionamiento colectivo de cada escuadra.

El torneo está diseñado especialmente para padres de familia, fomentando no solo la actividad física, sino también el compañerismo y el ambiente recreativo en instalaciones adecuadas para la práctica del Futbol 7. Además, se contempla una premiación para campeón y subcampeón con trofeos y medallas.

La organización también dio a conocer que los horarios de los enfrentamientos serán nocturnos, específicamente los días viernes, en turnos de 8, 9 y 10 de la noche, lo que facilita la participación de los jugadores tras sus actividades laborales.

Con una cuota de inscripción accesible y arbitraje establecido por jornada, el certamen busca consolidarse como una opción atractiva dentro del Futbol amateur en la capital chiapaneca, destacando por su enfoque familiar y competitivo.