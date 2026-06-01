Torneo dejó gratas sensaciones: ajedrecistas

“La respuesta de la comunidad ajedrecística fue excelente y la idea y propuesta de que este evento sea parte del calendario de la Asociación es bienvenida”, expresó el doctor Edén López Martínez, vicepresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac), luego del éxito alcanzado con este evento deportivo que forma parte de los festejos por los 50 años de Cuarto Poder.

Por parte de jugadores y padres de familia no faltaron las palabras de agradecimiento hacia esta casa editorial y a la sede, el Hotel Eco City, que brindó un escenario cómodo y más que digno para que jugadoras y jugadores pudieran desplegar su mejor estrategia.

“Excelente evento, gracias por apoyar e incentivar este deporte”, expresó Dulce López a través de las redes sociales de esta casa editorial, en tanto que Imt Garrido posteó: “Ojalá todos los torneos de Ajedrez fueran así de bien planteados. Es necesario fortalecer el Ajedrez chiapaneco y se están haciendo grandes esfuerzos. Felicidades a los organizadores”.

“Excelente torneo de Ajedrez, ojalá se sigan organizando torneos de esa calidad y en lugares así, ya que los ajedrecistas estuvieron muy cómodos. Felicidades a los organizadores”, compartió Alejandra Tipacamú Ruiz.

De igual forma, Víctor Manuel Villegas escribió: “Me da gusto que les brinden un lugar cómodo y adecuado a los ajedrecistas. Felicidades al Cuarto Poder por su aniversario.”.

Un deporte en auge

En este mismo tenor, el doctor López Martínez reconoció que el Ajedrez es una disciplina que no goza de la popularidad de otros deportes como el Futbol o el Basquetbol —por citar algunos ejemplos— pero celebró que cada vez se practique más en Chiapas y hoy día existan torneos reconocidos como este y clubes que promuevan su enseñanza.

“El Ajedrez exige mucho pensar y a veces para ciertas personas es con complicado, aunque no es nada difícil, se puede jugar muy fácilmente, pero ya para competir en torneos, para ganar una competencia sí es bastante complicado, bastante fuerte, pero poco a poco hemos logrado que se vaya masificando el Ajedrez en Chiapas”, opinó

Por último, reiteró la disposición de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac), por incorporar a competencias de este calibre en su calendario anual del próximo año.