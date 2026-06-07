Tovar apunta a dominar el óvalo hidrocálido

Después de una de las remontadas más destacadas de la temporada en Puebla, Santiago Tovar y la escudería ANVI Motorsport enfocan su preparación en la quinta fecha de Nascar México Series 2026, este domingo en el Óvalo Aguascalientes México.

El piloto capitalino llegará al trazado hidrocálido con el respaldo de Quaker State y con el objetivo de mantener el crecimiento competitivo del Chevrolet número 22, que en las últimas carreras ha mostrado condiciones para pelear dentro del grupo puntero.

Aguascalientes representa uno de los retos más exigentes del calendario, pues es considerado el óvalo más rápido del país, lo que obliga a pilotos y equipos a trabajar con precisión en la puesta a punto, administración de neumáticos, resistencia física y estrategia de carrera.

Las altas velocidades, las cargas laterales y el desgaste sobre el neumático derecho serán factores clave durante la competencia y a ello se suman las altas temperaturas previstas, que incrementarán la exigencia dentro del auto y pondrán a prueba la gestión mecánica del equipo.

De cara a este cita, el ANVI Motorsport trabajó en el balance del auto para tandas largas y en mejorar su comportamiento en tráfico, aspecto determinante en un óvalo donde los rearranques pueden modificar el desarrollo de la carrera.

“Estamos muy motivados, bien preparados en la parte técnica y listos para salir a pelear por la victoria”, reconoció Tovar, y añadió que buscará capitalizar el buen momento y pelear por un resultado importante.