Tras fiebre tricolor, vuelve a rodar el balón

La Liga Independiente de Futbol Tuxtla retorna a las canchas, después de haber suspendido las acciones el pasado fin de semana, cuando el foco de atención estuvo centrado en el encuentro de la selección mexicana de Futbol.

Regreso

La directiva del popular campeonato capitalino, que preside Luis Gordillo Domínguez, dio a conocer que continuarán con las acciones de la fecha 4 —de la segunda vuelta— de la primera división, arrancando con el partido entre Plásticos Pablín y Familia FC, pactado para este sábado, a las 8 de la noche, en el campo uno de Caña Hueca.

Las acciones continuarán el domingo al mediodía, con el choque entre DC United y Coratux, a disputarse en el mismo campo del parque capitalino, cerrando a las 18:00 horas con el duelo entre Deportivo Modelo y Croco FC.

Por otra parte, se informó que en la primera división se decretó el triunfo default para el Deportivo San Francisco sobre Deportivo IMZZ.

Segunda división

Para la categoría de plata únicamente programaron un par de encuentros correspondientes a la fecha 3 —de la segunda vuelta— del torneo liguero.

A las 14:00 horas, en el campo de La Herradura, chocarán las oncenas de Guerreros de Tadeo y Gómez FC. A la misma hora, pero en el campo 1 de Caña Hueca, se enfrentarán las escuadras de Terkoz FC y Cobach 33.

De igual forma, los dirigentes del torneo informaron que el equipo de Cobach 33 gana default sobre Talentos Better, en tanto que al cuadro de Masía FC le tocó jornada de descanso.