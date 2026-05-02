Tuxtla domina la Feria de Bochil 2026

Con rotundo éxito se llevó a cabo la primera edición del Campeonato Estatal Femenil de la Feria de Bochil 2026, certamen que reunió a representativos de distintos municipios de Chiapas y que marcó un paso importante en el impulso del Futbol femenil en la región.

Escuadras de Tuxtla Gutiérrez, Rayón, Soyaló, Ixtapa y el anfitrión se dieron cita en esta competencia que destacó por el nivel competitivo, la entrega de las jugadoras y la buena respuesta del público a lo largo de la jornada.

Desde el arranque del torneo, el conjunto de Tuxtla mostró su poderío dentro del terreno de juego, consolidándose como el equipo más sólido del campeonato. Su camino hacia el título comenzó desde la fase de cuartos de final, avanzando directamente debido a la ausencia de su rival, situación que le permitió llegar con mayor frescura a la siguiente ronda.

Semifinales

En las semifinales, el cuadro capitalino no tuvo contemplaciones y firmó una de las actuaciones más contundentes del torneo al imponerse con un categórico 12-0 ante el representativo de Bochil, resultado que dejó en claro su superioridad ofensiva y su orden táctico en cada sector del campo.

Final

Para la gran final, Tuxtla se midió con el conjunto de Rayón, que también había mostrado argumentos para competir por el título. Sin embargo, nuevamente el dominio fue evidente por parte de las capitalinas, quienes controlaron el encuentro de principio a fin y terminaron sellando el triunfo con marcador de 5-1, proclamándose así campeonas invictas de esta histórica primera edición.

El desempeño colectivo de Tuxtla fue clave para levantar el trofeo, destacando por su equilibrio entre defensa y ataque, así como por la efectividad frente al arco rival, aspectos que hicieron diferencia en cada uno de sus compromisos.

MVP

En el plano individual, la jugadora Alexia Castillo fue reconocida como la más valiosa del torneo, gracias a su sobresaliente participación a lo largo de la competencia. Con experiencia en el Futbol profesional tras su paso por el Club Tigres, Castillo aportó calidad, liderazgo y desequilibrio ofensivo, convirtiéndose en una pieza fundamental para el éxito de su equipo.

Este campeonato no solo dejó como resultado a un digno campeón, sino que también evidenció el crecimiento del Futbol femenil en Chiapas, abriendo la puerta para futuras ediciones que continúen fortaleciendo el desarrollo de nuevas generaciones de jugadoras.

La Feria de Bochil 2026 se consolida como un espacio importante para la promoción del deporte, en el que el talento local encontró una plataforma para mostrarse y competir a gran nivel.