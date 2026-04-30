Tuxtla recibe el Festival Nacional Minibasket 2026

Tuxtla Gutiérrez se declara lista para recibir el Festival Nacional Minibasket 2026 correspondiente a la Región 8, un evento que reunirá a lo mejor del talento infantil del sureste mexicano, del 1 al 3 de mayo, con la participación de delegaciones de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Campeche.

En conferencia de prensa, autoridades deportivas y organizadores dieron detalles de esta importante justa, contando con la presencia de Carlos Mario del Solar, presidente de la asociación; Mauricio Cerecedo Zárate, coordinador de la Región 8 de Minibasket, y José Domingo Ruiz, invitado especial, quienes coincidieron en la relevancia de fomentar el deporte formativo en edades tempranas.

Equipos

Para este certamen se contempla la participación de aproximadamente 130 escuadras, lo que garantiza un intenso calendario de actividades, en cinco sedes distribuidas en la capital chiapaneca, consolidándola como un punto clave para el desarrollo del Basquetbol infantil en la región.

Las acciones arrancarán el viernes 1 de mayo con los primeros encuentros, mientras que la ceremonia inaugural se llevará a cabo el sábado, en un ambiente que promete reunir a familias, entrenadores y aficionados en torno a la convivencia deportiva. Para el domingo están programadas las finales, en las que se definirán a los representativos que avanzarán al proceso nacional.

Desde la organización, Mauricio Cerecedo de Minibasket Chiapas, en conjunto con Ademeba Chiapas, expresó su orgullo por fungir como sede de este evento, resaltando el compromiso de impulsar espacios que fortalezcan valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto dentro y fuera de la cancha.

Asimismo, agradecieron el respaldo de figuras clave como Lito Vargas, Carlos Mario Martínez y Ricardo Páramo, quienes han contribuido para hacer posible este festival, considerado una plataforma fundamental para el crecimiento deportivo de niñas y niños.

Experiencias

Con gran expectativa, Tuxtla abre sus puertas para vivir una auténtica fiesta del Basquetbol, en la que más allá de los resultados, se busca generar experiencias inolvidables para los jóvenes participantes, quienes tendrán la oportunidad de convivir, competir y representar con orgullo a sus estados.