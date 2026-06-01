Tuxtlecos regresan a la secundaria

Con una participación cercana a los cinco mil corredores, la octava edición de la Carrera Regreso a Casa 2026 se consolidó como uno de los eventos atléticos más importantes del año en Tuxtla Gutiérrez, al reunir a estudiantes, exalumnos, familias y deportistas de diferentes municipios en una jornada marcada por la convivencia, el esfuerzo y el sentido de pertenencia hacia la comunidad.

Desde las primeras horas de la mañana, el parque Caña Hueca se convirtió en el punto de encuentro para miles de participantes que acudieron para formar parte de esta tradicional justa pedestre de cinco kilómetros.

La competencia contó con ramas varonil y femenil, además de categorías destinadas a alumnos, exalumnos, participantes libres y personas con discapacidad, permitiendo que atletas de diferentes edades y condiciones físicas pudieran integrarse a la celebración deportiva.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue el carácter social de la carrera. Como parte de la dinámica de inscripción, los corredores realizaron donativos en especie consistentes en alimentos no perecederos y artículos escolares, contribuyendo a una causa que busca beneficiar a personas en situación vulnerable mediante organizaciones de asistencia social.

Kits

La entrega de kits y playeras conmemorativas se llevó a cabo con éxito un día antes de la competencia, permitiendo que los participantes lucieran el diseño oficial de esta edición durante el recorrido. La imagen distintiva del evento estuvo presente en cada rincón, fortaleciendo la identidad de una carrera que año con año incrementa su convocatoria.

Al finalizar la prueba, miles de corredores cruzaron la meta instalada en las inmediaciones de la Escuela Secundaria del Estado, recibiendo la medalla conmemorativa correspondiente y celebrando haber concluido el recorrido.

Alfredo Ruanova del comité organizador afirmó que está contento con los resultados ya que la carrera se llevó a cabo con éxito.

“Contentos con el resultado obtenido, fue buena respuesta y lo mejor es que cada año hay más gente que se suma a esta disciplina”, comentó.