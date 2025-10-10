UDS abre la fecha 6 contra Pijijis

Con un atractivo choque por el orgullo chiapaneco, la fecha 6 de la Temporada 25-26 de la Liga TDP abre en Comitán de Domínguez, donde la Universidad del Sureste (UDS) será anfitriona de los Pijijis de Pijijiapan FC. El encuentro tendrá como escenario el Centro de Formación UDS, este viernes a las 15:00 horas.

Las estadísticas marcan dos realidades opuestas, ya que mientras los universitarios buscan el triunfo que los proyecte a la parte alta de la clasificación en el grupo 2, los de la costa chiapaneca no pueden darse el lujo de perder, pue esto podría llevarlos al otro extremo de la tabla general.

UDS FC es octavo general; cuenta con 8 puntos hasta el momento, gracias a sus dos victorias, un empate y dos derrotas, por lo que aparece a cuatro unidades de distancia de los líderes del pelotón —Cruz Azul Lagunas y Lechuzas UPGCH— y, de ganar, se colocaría a solo un punto.

Pese a tener este panorama alentador, UDS deberá sacudirse primero la resaca de su más reciente actuación en el campeonato, en la que sorpresivamente cayó goleado (0-5) en su visita a los Dragones de Oaxaca, en tanto que Pijijiapan FC venció en su cancha (3-0) al sotanero, Universidad Euroamericana.

Pijijiapan FC es decimotercero de la clasificación, con apenas un triunfo, a cambio de dos empates y un par de derrotas. En caso de ganar en patio ajeno, podría dar un salto a la media tabla, aunque, si pierde, puede ser rebasado por dos equipos más y caer hasta el penúltimo escalón, lo cual buscará evitar a toda costa.