UDS FC continúa su búsqueda de talento

La Universidad del Sureste (UDS) FC continúa sus trabajos de pretemporada con la mirada puesta no solo en el primer equipo, sino también en el fortalecimiento de sus fuerzas básicas, rumbo a la próxima campaña.

Como parte de este proceso, el estratega Orbelio Mazariegos Escobedo, acompañado por su cuerpo técnico, encabezó las visorías para conformar el equipo de la la categoría sub-17, actividad que se desarrolló en el estadio municipal de Comitán.

La convocatoria tuvo una respuesta importante, con la asistencia de decenas de jóvenes futbolistas, en su mayoría provenientes de distintas colonias de Comitán Domínguez, quienes acudieron con el objetivo de mostrar sus condiciones y ganarse un lugar dentro de las divisiones inferiores del club universitario.

Durante la jornada, los aspirantes tuvieron ejercicios técnicos, dinámicas de observación e interescuadras, lo que permitió al cuerpo de visores analizar sus características, su desempeño, su actitud y su proyección en el terreno de juego.

Con base en esta evaluación, algunos jugadores serán considerados para integrarse a la categoría sub-17 e iniciar un proceso de trabajo más formal, con la posibilidad de continuar su desarrollo deportivo dentro de la estructura de UDS FC.

Nueva visoría en Comalapa

Por otra parte, el club comiteco anunció que habrá una nueva detección del talentos, el próximo sábado 13 de junio, en el municipio de Frontera Comalapa. La cita es en C. U. Nuevo México, a las 11 de la mañana.

El llamado es para jóvenes nacidos entre los años 2005 y 2010, quienes deberán presentarse con uniforme color blanco y multitacos, además de llevar su hidratación.

Estas acciones forman parte del proyecto deportivo de la institución, que busca seguir generando oportunidades para el talento local y mantener una base sólida de jugadores que puedan nutrir al conjunto de la Liga TDP.