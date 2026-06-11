Último llamado para el Estatal Selectivo

Continúa el conteo regresivo rumbo al Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Chiapas 2026, a efectuarse el próximo domingo 14 de junio, a partir de las 12:00 hora, en el teatro Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en Tuxtla Gutiérrez.

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affechac), que preside Jorge Jiménez Argüello, lanzó un último llamado para este evento clasificatorio para el Campeonato Nacional Monterrey (a celebrarse del 3 al 5 de julio en Nuevo León), reiterando que es obligatorio participar para todos los fisicoconstructivistas, pues de lo contrario no podrán competir en el próximo Mr. Chiapas 2026.

Categorías y premios

El comité organizador remarcó que las inscripciones tienen un costo de 300 pesos por categoría y el pesaje se hará un día antes; es decir, el sábado 13 junio, de 16:00 a 20:00 horas, sin excepciones, en el mismo teatro Universitario.

En el caso de las damas participan las divisiones Fitness Figura Libre, Bikini y Bikini Wellness, en las subdivisiones de Principiantes, Novatas y Clasificadas.

Para varones las categorías son Classic Physique y Men’s Physique Principiantes, Novatos y Clasificados, Fisicoconstructivismo Principiantes y Novatos, clasificados hasta 65 kilos, hasta 70 kilos, hasta 75 kilos y de 75 kilos en adelante.

Recordó que los aspirantes deberán presentarse con riguroso bikini y ya pintados, además de aportar la documentación solicitada en la convocatoria (copia de CURP actualizada y credencial de elector). Asimismo, la Affechac designará al jurado calificador y su fallo será inapelable.

La premiación consistirá en medallas, del primero al sexto lugar de cada categoría, así como trofeo escultura del primero al tercer puesto de las categorías clasificadas, además de los gastos pagados para asistir al campeonato nacional en tierras regias.