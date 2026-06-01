Un éxito la Carrera de los Trabajadores

Con una destacada participación de más de 300 trabajadores y sus familiares, se llevó a cabo con éxito la Primera Carrera Recreativa de los Trabajadores y sus Familias, organizada por el Instituto del Deporte de los Trabajadores (Indet) Chiapas, teniendo como escenario las instalaciones del centro deportivo Caña Hueca.

Desde temprana hora, los asistentes se congregaron para formar parte de esta actividad que tuvo como principal objetivo fomentar la activación física, fortalecer la convivencia familiar y promover hábitos saludables entre la clase trabajadora chiapaneca. La prueba consistió en un recorrido recreativo de cinco kilómetros, en el que participaron personas de distintas edades en un ambiente de entusiasmo, compañerismo y sana competencia.

La justa reunió a representantes de diversos sectores laborales, quienes respondieron favorablemente a la convocatoria impulsada por Indet Chiapas. Durante el recorrido, los participantes disfrutaron de una mañana llena de energía, acompañados por familiares y amigos que alentaron a los corredores a lo largo del trayecto.

Como parte de las actividades, también se resaltó la importancia de los próximos Juegos Estatales de los Trabajadores, certamen clasificatorio rumbo a la etapa nacional que se celebrará en Oaxtepec, Morelos, bajo el aval de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Los organizadores destacaron que este tipo de eventos fortalecen la integración entre trabajadores y sus familias, además de impulsar el deporte como una herramienta para mejorar la calidad de vida. Asimismo, recordaron que el evento nacional servirá como plataforma para conformar las delegaciones que buscarán representar a México en futuras competencias internacionales, incluido el Mundial de los Trabajadores.

Al término de la jornada, los asistentes coincidieron en que la carrera cumplió con las expectativas y se convirtió en una auténtica celebración deportiva.