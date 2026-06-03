Uniflag define finalistas rumbo al campeonato

La Liga Uniflag de Tocho Bandera vivió una de sus fechas más emocionantes de la campaña 2026, celebrada en el emparrillado de Ciudad Universitaria de la Unicach, donde se puso en marcha la postemporada de los campeonatos Open Femenil y Open Mixto, además de los duelos del cierre de la fase regular en el Open Varonil y actividad de los Torneos Nuevos Talentos (TNT).

Postemporada femenil toma forma

En el Open Femenil quedaron definidos los equipos que buscarán el título y, en la primera semifinal, Pamboleras confirmó su condición de favorito al imponerse por “score” de 18-6 a Toxic, en un encuentro en el que logró establecer el control del partido desde la primera mitad y administrar la ventaja hasta asegurar su clasificación a la gran final.

La segunda semifinal ofreció un choque más cerrado, en el que South Crew superó por 19 puntos a 12 a Jaguares de la Unicach, en un compromiso de alta exigencia, con alternancia en el marcador y definición en los minutos finales. Con este resultado, South Crew consiguió su boleto al juego por el campeonato, en el cual enfrentará a Pamboleras por la corona del Open Femenil, tentativamente el sábado 13 de junio.

Batallas mixtas en ascenso

La postemporada también comenzó en el campeonato Open Mixto, donde la Conferencia A dejó actuaciones contundentes como la de Toros, que hizo valer su experiencia y derrotó por 35-19 a su filial de Toros Jr. para avanzar a la siguiente fase, mientras que MG Team firmó una de las victorias más amplias de la jornada al propinar paliza de 32-0 a Big D., resultado que le permitió instalarse en semifinales.

En la Conferencia B, Diablitos obtuvo el último boleto disponible a semifinales tras imponerse “forfeit” a Tucanes Enlef, luego de que su rival no completara el mínimo reglamentario de jugadores para disputar el partido.

Varonil cierra calendario regular

En el Open Varonil, la fecha marcó el cierre de la temporada regular con un par de encuentros: en el primero, Diablitos protagonizó una jornada perfecta al vencer primero por 34-14 a Toros y, posteriormente, por 21-0 a Mustangs, resultados con los que cerró con fuerza su participación en esta fase.

TNT mantiene intensa actividad

La programación regular de la Uniflag incluyó duelos en las categorías TNT, no menos emocionantes. En el TNT Femenil, Lechuzas UPGCH derrotó por 20-0 a Valkirias Unicach, mientras que Ocelotes B ganó por 18-5 frente a Unicach Purple.

Dentro del TNT Mixto, Cañoneros se impuso por contundente 30-6 ante Pollitos FC, en tanto que Conalep superó 14-12 a Unicach Next Gen y MG Team obtuvo la victoria por forfeit sobre Mustangs.