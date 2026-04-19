Valeria Aranda, firme en pelea por el liderato

Tras las dos primeras fechas de la temporada 2026 de Trucks México Series, Valeria Aranda se consolida como una de las figuras a seguir al colocarse en el tercer puesto del campeonato general, en un apretado arranque que registra un triple empate en la cima con 89 puntos.

Al volante de la camioneta 27, patrocinada por Bizzarro y Telecom District, la integrante del Aranda Racing Team ha destacado por su regularidad y su ritmo competitivo, logrando subir al podio en ambas pruebas con dos terceros lugares.

Estos resultados le permiten mantenerse en la lucha directa por el liderato en una fase inicial en la que cada unidad suma rumbo al formato Chase. En primero aparece Carlos Novelo, y en tercero, Everardo Fonseca, también con 89 punto.

Van con todo a Tulum

Con un inicio sólido, la piloto hidalguense apunta a mantener la consistencia en las próximas fechas, buscando no solo afianzarse en los primeros sitios, sino también romper el empate y asumir el liderato en solitario.

La siguiente cita del calendario será en el Aeropuerto Internacional de Tulum, Quintana Roo, escenario donde Aranda intentará capitalizar su buen momento y seguir sumando puntos clave en la contienda por el campeonato 2026.