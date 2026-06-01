Valkirias y Europaraíso destacan en jornada 6

La jornada 6 del Campeonato de Liga 2026 “C. Sergio Rafael Gómez Rodríguez” de la Liga Oficial Municipal de Voleibol “Prof. Alfredo Ovilla Martínez” (OMA) se desarrolló con una intensa actividad en la cancha de la colonia Popular, donde diversos equipos protagonizaron encuentros de gran nivel competitivo en busca de sumar unidades dentro de sus respectivas categorías.

Uno de los partidos más emocionantes de la fecha fue el que sostuvieron PJF y Valkirias. El primer set favoreció a Valkirias por marcador de 25-13, pero PJF reaccionó en el segundo parcial para imponerse por 25-21 y empatar las acciones. Todo se definió en un tercer episodio muy disputado, en el que Valkirias logró imponerse por 18-16 para quedarse con la victoria por dos sets a uno.

Posteriormente, Freyas mostró autoridad en su compromiso frente a PJF. El conjunto ganador dominó ambos parciales por idéntico marcador de 25-13 y 25-10, resolviendo el encuentro en sets corridos para mantenerse entre los equipos protagonistas de la competencia.

Victoria

Europaraíso también tuvo una jornada positiva al derrotar a Panteras en dos parciales muy cerrados. El primer set concluyó 25-20 y el segundo 26-24, reflejando la resistencia ofrecida por sus adversarias, aunque finalmente el triunfo quedó del lado de Europaraíso.

En otro compromiso atractivo, Europaraíso volvió a la duela para enfrentar a Adlers Juvenil. El encuentro resultó muy parejo, sobre todo en el primer set, que terminó 27-25. Para el segundo parcial, Europaraíso mantuvo el ritmo y aseguró la victoria por 25-22, completando una destacada actuación dentro de la fecha.

ADN consiguió una sólida victoria frente a Panteras al imponerse por marcadores de 25-15 y 25-10. El conjunto vencedor mostró consistencia tanto en ataque como en defensa para controlar las acciones de principio a fin.

Juvenil

Por su parte, Talo’s superó a Adlers Menor con parciales de 25-12 y 25-12, mientras que Felinas hizo lo propio ante Adlers Infantil al llevarse el encuentro por 25-7 y 25-12.

Finalmente, Linces cerró la actividad con una contundente victoria sobre Místico, equipo que no logró sumar unidades en ninguno de los parciales, registrándose marcadores de 25-0 y 25-0 para decretar el triunfo de Linces.

Con estos resultados, la Liga OMA continúa avanzando en su calendario regular, manteniendo el dinamismo y la competitividad que la caracterizan como uno de los torneos de Voleibol más importantes del estado.