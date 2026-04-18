Vamos Ancianos celebra su 10ª edición

Con el objetivo de seguir impulsando el deporte con sentido humano, fue presentada la décima edición de la Carrera Vamos Ancianos, un evento con causa que se ha consolidado como uno de los más representativos en el ámbito atlético local, no solo por su convocatoria, sino por su impacto social.

En la presentación oficial estuvieron Freddy Valencia, “El Puma”, impulsor de la iniciativa; la corredora Cielo Vázquez, así como Víctor García, coordinador de la justa, quienes dieron detalles de esta edición especial anunciada para el próximo domingo 26 de abril a las 7 de la mañana.

Salida y meta

La competencia tendrá como punto de salida el parque Bicentenario y la meta estará ubicada en la Calzada de las Personas Ilustres; un recorrido accesible para corredores de diferentes niveles, fomentando la participación tanto de atletas experimentados como de público en general.

Uno de los aspectos más relevantes de esta carrera es su carácter altruista, ya que todo lo recaudado será destinado en beneficio de dos niñas que presentan secuelas por hipoxia cerebral infantil, lo que convierte a esta justa en una oportunidad para sumar esfuerzos a través del deporte.

En cuanto a la premiación, se informó que se reconocerá a los tres primeros lugares de cada categoría en la rama libre, incentivando así la competencia sana y el rendimiento deportivo entre los participantes.

Costos

Los organizadores también dieron a conocer los costos de inscripción, los cuales contemplan dos modalidades: el kit básico, con un costo de 150 pesos, que incluye medalla de finalista, número de corredor, hidratación, asistencia médica, seguridad vial y fotografías en ruta; y el kit completo, por 250 pesos, que añade una playera conmemorativa del evento.

Se espera una nutrida participación en esta edición número diez, destacando que la Carrera Vamos Ancianos se mantiene vigente gracias al respaldo de la comunidad, consolidándose como una plataforma en la que el Atletismo se une con la solidaridad.

Finalmente, los organizadores extendieron la invitación a la ciudadanía para contribuir a esta causa, recordando que cada inscripción representa una contribución directa para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.