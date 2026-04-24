Victoria por la mínima ante Progreso FC

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) consiguió la ventaja mínima (1-0) sobre Progreso FC, tras el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Liga TDP, y buscará sellar su pase a la siguiente ronda de la Liguilla este sábado en tierras chiapaneco.

El estadio 20 de Noviembre de Progreso, Yucatán, fue testigo del vuelo de las Lechuzas, que le quitaron el invicto a su rival gracias a la solitaria anotación de Darinel Cabrera.

El único gol se dio al minuto 44, en una acción a balón parado desde el costado derecho, desde donde la pelota viajó al segundo poste para ser recentrada por Cristopher Ruiz hacia la llegada de Cabrera, que con potente remate de zurda la mandó al fondo para el 1-0 definitivo.

El cuadro universitario tuvo más ocasiones para llevarse una ventaja mayor, pero el portero Mauricio Pérez fue la figura al detener disparos de Daniel Cruz y Diego Velasco.

Ahora les queda por definir la eliminatoria en el partido de vuelta, que se disputará este sábado, a las 3 de la tarde, en el estadio Flor de Sospó, donde Lechuzas se mantiene invicto.