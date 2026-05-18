Victorias importantes en la fecha pendiente

La Liga Oficial Municipal de Voleibol OMA vivió una vibrante jornada pendiente dentro del Campeonato de Liga 2026, teniendo como sede la cancha 2 de Caña Hueca, donde distintos equipos protagonizaron encuentros llenos de entrega, dinamismo y buen nivel competitivo en la rama femenil.

Desde temprana hora comenzaron las acciones con partidos que mostraron el crecimiento del Voleibol chiapaneco y el compromiso de las academias y clubes participantes, quienes continúan fortaleciendo el desarrollo de sus jugadores jornada tras jornada.

Uno de los equipos que logró salir con el brazo en alto fue Adlers Menor, conjunto que supo imponer condiciones desde el arranque para quedarse con la victoria ante Aztecas en dos sets consecutivos con parciales de 25-0 y 25-0. El cuadro ganador mostró orden dentro de la cancha y aprovechó cada oportunidad para mantener el control del compromiso.

Por su parte, Valkirias también firmó una destacada actuación al superar a Adlers Juvenil con marcador de 25-18 y 25-22. El encuentro fue uno de los más disputados de la jornada, ya que ambos equipos mantuvieron largos intercambios y momentos de intensidad, aunque Valkirias logró cerrar de mejor manera los puntos importantes para asegurar el resultado.

En otro de los compromisos, Linces tuvo una sólida presentación frente a Adlers Infantil, quedándose con el triunfo por parciales de 25-7 y 25-12. El conjunto felino mostró contundencia tanto en el servicio como en la recepción, dominando gran parte de las acciones y manteniendo el ritmo durante todo el partido.

Doble triunfo

La actividad continuó con otro triunfo de Linces, esta vez enfrentando a DJF. El cuadro vencedor volvió a demostrar consistencia colectiva y se llevó el encuentro en dos sets por 25-20 y 25-13. La escuadra aprovechó su experiencia dentro de la cancha para marcar diferencia en los momentos clave del duelo.

Asimismo, Freyas cerró la jornada con una actuación convincente al derrotar a Panteras con parciales de 25-9 y 25-13. El conjunto ganador destacó por su agresividad ofensiva y su capacidad para mantener la ventaja desde los primeros puntos del compromiso.

La jornada volvió a reflejar el crecimiento competitivo de la Liga OMA, certamen que se ha convertido en una importante plataforma para el desarrollo del Voleibol en Tuxtla Gutiérrez y distintos municipios del estado. Cada semana, jugadores y entrenadores continúan mostrando su compromiso dentro de la cancha, ofreciendo partidos de gran intensidad y fomentando el fortalecimiento de este deporte entre las nuevas generaciones.

La actividad continuará en próximas fechas con más enfrentamientos que prometen emociones y movimientos importantes dentro de las diferentes clasificaciones del campeonato.