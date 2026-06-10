Ximena Ramos, talento sobre ruedas

La atleta chiapaneca Ximena Ramos brilló con luz propia en los Juegos Nacionales Conade 2026, consiguiendo la medalla de plata en la prueba de velocidad de vuelta al circuito, en una ruta de 400 metros de extensión.

Ramos, quien compite en la categoría junior, superó un riguroso proceso de clasificación que inició en el Campeonato Interasociaciones, certamen nacional en el que únicamente las 12 mejores marcas de cada entidad federativa obtienen el boleto para la fase final del certamen de la Conade.

La competencia de velocidad en patines exige una precisión absoluta en la estrategia de carrera. De acuerdo con lo expuesto por la velocista, el formato de este año demandó avanzar a través de filtros directos.

Tras registrarse la eliminación en los “heats” (grupos de cuatro patinadoras por tiempo cronometrado), Ximena accedió a una semifinal directa y clasificó con el tercer mejor tiempo global, guardando la potencia para el cierre definitivo en la gran final, donde se coronó como subcampeona nacional.

En plan ascendente

Tras una incursión fortuita a los cuatro años de edad —cuando buscaba inicialmente practicar gimnasia infantil—, Ramos descubrió su facilidad innata sobre las ruedas, debutando competitivamente a los cinco años en el estado de Puebla con la cosecha de seis preseas de bronce.

“Hacer deporte de alto rendimiento implica mucha disciplina y apoyo familiar. Mi alimentación la cuida mi mamá, los maestros me apoyan con las clases, y aunque a veces tengo que perderme reuniones con amigos o viajes con mi familia porque tengo que entrenar, ellos entienden que el deporte es mi prioridad. Subir al podio y ver que todo valió la pena es una satisfacción indescriptible”, expresó la medallista.

Con la medalla de plata asegurada y dedicada enteramente a sus padres, la patinadora chiapaneca apunta hacia la internacionalización de su carrera. Inspirada por la constancia de figuras del Patinaje de fondo como Valentina Letelier, Ramos confirmó que su objetivo a corto plazo es la preparación para los controles y controles selectivos de la federación.

El propósito central es asegurar una plaza dentro del combinado azteca que representará a México en los torneos panamericanos y en los campeonatos mundiales de la especialidad. Por último, envió un mensaje de activación a la sociedad civil, recordando que más allá de la alta competencia, la práctica de cualquier deporte debe ser una vía de superación personal y disfrute integral.