A Cameron lo demandan por “robar” rostro

El director James Cameron y Disney enfrentan una demanda que podría sacudir a una de las franquicias más exitosas del cine. La actriz indígena Q’orianka Kilcher los acusa de haber utilizado su rostro sin autorización para diseñar a Neytiri, personaje de Avatar.
De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Variety, la actriz asegura que cuando tenía 14 años, y recién había interpretado a Pocahontas en The New World, Cameron tomó rasgos de su rostro a partir de una foto publicada en medios y los usó como base para construir al personaje azul.
“Nunca consentí el uso de mi imagen, ni en Avatar ni en ningún producto relacionado”, sostiene la demanda.
Kilcher relató que durante años creyó que solo había servido como una referencia artística, hasta que recién vio una entrevista en la que el propio Cameron reconocía el origen del diseño.
La actriz calificó el hecho como una traición. “Nunca imaginé que alguien en quien confiaba usaría mi rostro como parte de un proceso de producción sin mi conocimiento. Eso cruza una línea muy grave”, declaró.
Su abogado, Arnold P. Peter, fue más contundente. “Lo que hizo Cameron no fue inspiración, fue extracción. Eso no es cine, es robo”, dijo.
Kilcher exige compensación económica, una parte de las ganancias obtenidas y una disculpa pública. Avatar, estrenada en 2009, recaudó más de 2 mil 900 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en una de las películas más exitosas de la historia.