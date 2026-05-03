Abren Concurso de Cuento Breve

Organizadores del IV Premio de Cuento Breve Sur Sureste Fátima Castellanos Macossay anunciaron oficialmente la apertura de su convocatoria 2026.

El galardón tiene como objetivos reconocer y fomentar el talento narrativo, consolidándose como una plataforma esencial para escritores emergentes y consolidados. Este certamen se presenta como un espacio de encuentro y celebración de la creatividad, invitando a la participación de aquellos que, a través de sus relatos, enriquecen el acervo cultural de México.

Requisitos

La invitación está dirigida específicamente a narradores mexicanos o extranjeros que sean mayores de edad, con residencia definitiva y comprobable en alguno de los estados que conforman la región sur sureste de México: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz o Yucatán.

Detallan que es un requisito indispensable no haber sido previamente galardonados en ediciones anteriores de este certamen, garantizando así la oportunidad para nuevos talentos y la rotación de los reconocimientos.

Los interesados en participar en esta edición del premio deberán enviar un cuento que cumpla con las características de ser inédito y breve. La extensión máxima permitida para cada obra es de tres cuartillas, lo que equivale a tres páginas de texto.

En cuanto al tema y la forma, las bases establecen que ambos son libres. Esta libertad creativa es uno de los pilares de esta convocatoria, ya que permite a los escritores explorar cualquier género, estilo o temática que deseen.

El volumen total de la obra presentada debe oscilar entre un mínimo de 30 y un máximo de 50 páginas. Las propuestas deberán remitirse a la siguiente dirección: Oficinas de la Coordinación de Cultura y Educación Municipal, Centro de Desarrollo Comunitario San Miguel, Calle 1ª Oriente, esquina con Periférico Norte, barrio San Miguel, Palenque, Chiapas, C. P. 29960.

El periodo de entrega se cierra el 17 de julio de 2026 a las 14:00 horas, mientras que el fallo del jurado se dará a conocer el 25 de julio de 2026, cuando el secretario municipal de Palenque abra la plica del ganador y este sea notificado sobre su elección.