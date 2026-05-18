Abren experiencia inmersiva

Si eres fan de Leonora Carrington, esta es una oportunidad para sumergirte en sus obras, y es que la experiencia inmersiva de la artista ya abrió sus puertas en la Ciudad de México.

“Leonora Carrington: Laberinto Mágico” es un recorrido a través de la mente de la artista, donde los visitantes experimentan los límites de la realidad y los sueños. Bajo la metáfora “solo quien acepta perderse tiene la oportunidad de encontrarse”, todas las salas reflejan su pensamiento y filosofía.

Durante aproximadamente 45 minutos, temas como el feminismo, la ficción y la magia empapan a los visitantes y los inducen a un viaje sensorial, apreciando siluetas de criaturas, rituales, animales, máscaras, híbridos y guardianes que parecen salidos de un cuento.

En esta experiencia, los asistentes exploran universos mágicos y conviven con seres fantásticos como La tamborilera, La dragonesa, El gato sin botas, Gato de la noche, Serpiente voladora, Barco de grullas, entre otros.

Además, observan espacios temáticos como la Sala del Tarot, donde reposa una baraja intervenida por Leonora Carrington en 1950 y que se distingue por sus detalles de hojas de oro y plata sobre óleos brillantes.

Once esculturas monumentales originales de la artista, además de grabados, litografías y objetos personales de la artista. Asimismo, habrá, proyecciones digitales y actividades con sonido envolvente. Cada sala fue diseñada para entender el arte de Leonora Carrington y habitar, aunque sea por unos minutos, su mundo.

Dependen del día de visita: menores de 12 años, 194 pesos. Incluye acceso a la experiencia Admisión general: 291 pesos e incluye acceso a la experiencia. VIP: 617 pesos, con acceso a la experiencia, estacionamiento con valet parking y un souvenir.

En el sitio de la plataforma Fever puedes comprar tus entradas y seleccionar tanto la fecha como la hora de tu visita, que va desde las 10:00 a las 19:30.

La sede es el Centro de las Artes Inmersivas, en General Prim 90, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX.