Abren exposición “Nopalera en el corazón”

Con 94 esculturas, la exposición Nopalera en el Corazón; se montó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde los usuarios pueden apreciar figuras del nopal intervenidas por artistas con diversos temas y técnicas y que representan un homenaje a la cactácea como memoria viva.

La exposición se muestra en la plaza mexicana en la parte alta del AIFA, tanto en los pasillos que conducen al área de salidas del aeropuerto como en la salida y entrada al tren suburbano.

La muestra ha sorprendido a los turistas quienes a su paso o entrada la espera de su vuelo se detienen a admirar las esculturas coloridas y descifran cada tema tratado en las piezas.

“Son verdaderamente buenas las piezas y me encanta en concepto que muestran al ser el nopal una tradición en México”, expresó Alberto Suárez, turista de Jalisco.

Descanso

Las muestras que antes estuvo presentándose en el zócalo y el paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

Las 94 esculturas muestras diversas temáticas como figuras prehispánicas, imágenes religiosas, tiras cómicas, héroes nacionales, calaveras, referencias a la muerte y a la vida, paisajes citadinos, figuras de animales como el perro xoloitzcuintle y aves; pasajes de la historia de México, figuras amorfas y abstractas; entre otras.

Los estilos son de lo más diverso como técnicas de impresión, grabado, pintura vinílica, aerosoles y diseños escultóricos, entre otros.