Abren llamado para publicar obra

Escritoras y escritores nacidos o radicados en Chiapas podrán participar en la convocatoria 2026 para publicación de obra a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta).

La Dirección de Publicaciones de la citada dependencia dio a conocer las bases de este llamado con el que los artistas chiapanecos podrán publicar sus libros de poesía, cuento o literatura infantil.

Bases

Las piezas deberán ser originales e inéditas, escritas en español o en formato bilingüe (en cualquiera de las lenguas originarias de Chiapas y español). Quien remita la propuesta deberá contar con la titularidad de los derechos de autor correspondientes. Puntualizan que cada cada participante tendrá que presentar una sola obra y que no se aceptarán aquellos escritos previamente sometidos a dictamen ni propuestas de autoras o autores que hayan publicado dos obras en los últimos seis años.

Los trabajos deberán presentarse en formato Word, tamaño carta, tipografía Georgia de 12 puntos, a doble espacio, con páginas foliadas en números arábigos e índice al inicio del documento.

Asimismo, se anexará un oficio dirigido a la directora general del Coneculta Chiapas, Angélica Guadalupe Altuzar Constantino, en el que se manifieste el interés de participar en esta convocatoria y se haga constar que la obra es inédita y que se cuenta con los derechos de autor correspondientes.

Acerca de la recepción de materiales, será únicamente por correo electrónico, incluyendo el escrito y los documentos solicitados. Sobre la extensión de los trabajos indican que será de 60 cuartillas como mínimo y 80 como máximo, para obras en español, mientras que para las bilingües, un mínimo de 60 y máximo de 90. La extensión total comprenderá la suma de ambas lenguas. En tanto que las de literatura infantil tendrán 5 cuartillas como mínimo y 30 como máximo 30.

Añaden que la recepción de propuestas concluirá el 22 de julio de 2026. Finalmente, adelantaron que los resultados se darán a conocer el 21 de agosto de 2026 en rueda de prensa y a través de los medios oficiales del Coneculta Chiapas.