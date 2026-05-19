Acervo artístico del MUAC, a un clic

El Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) ha puesto su colección artística en línea, a través de una plataforma gratuita en la que es posible adentrarse en la historia del arte de las últimas décadas en México.

A través del sitio coleccionmuac.unam.mx, el público puede conocer y explorar más de 2 mil 200 obras de más de 400 artistas que integran este acervo artístico, considerado uno de los más importantes de la práctica contemporánea en el país. Es posible apreciar piezas, consultar datos biográficos, buscar por artista, título o técnica y acceder a materiales especializados y cápsulas informativas sobre las obras y sus contextos.

El acervo reúne piezas creadas desde 1952, un año clave en el que, según Pilar García, curadora de la colección del MUAC, la producción artística en el país comienza a dar un giro en los soportes y lenguajes. Una transformación que se da en paralelo con el proceso modernizador del país y el inicio de la construcción de Ciudad Universitaria.

La plataforma, que puede consultarse desde computadoras y dispositivos móviles, permite recorrer distintas etapas del arte contemporáneo nacional, desde piezas históricas hasta adquisiciones recientes, con contenidos multimedia.

Un vistazo al pasado

En esta primera etapa, explica el recinto en un comunicado, destaca una sección de obras relevantes acompañadas de comentarios y cápsulas de video donde los propios artistas explican su trabajo e incluye un registro fotográfico detallado que documenta tanto la pieza en su conjunto como sus elementos particulares. En esa sección de “Obras destacadas” es posible ver creaciones emblemáticas, como El tendedero (2016) de Mónica Mayer, una de las obras de referencia para el feminismo en México; Paloma de la Paz atravesada por una bayoneta (1968), el cartel de Jesús Martínez que se convirtió en el símbolo del Movimiento estudiantil de 1968; Nivel de confianza (2015) de Rafael Lozano-Hemmer; la instalación Balones acelerados (2005) de Gabriel Orozco, así como La promesa (2012) de Teresa Margolles, una instalación sobre el desplazamiento de comunidades por causa de la violencia en Ciudad Juárez.

Según el museo, la plataforma funcionará como una herramienta para un diagnóstico del acervo.