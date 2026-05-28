Actividades culturales en Chapultepec

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México presenta “Estaciones escénicas del Pabellón a la Ex Fábrica”, una cartelera artística y formativa que reúne más de 50 actividades de teatro, música, danza, gráfica, talleres y conversatorios dirigidos a infancias y juventudes.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que la iniciativa “fortalece el tejido social mediante el arte y la participación comunitaria, al consolidarse como una herramienta efectiva de transformación social en entornos seguros y de convivencia pacífica”.

Programación

Esta cartelera, añadió, “se desarrolla en espacios emblemáticos y tiene como objetivo impulsar una oferta cultural accesible e incluyente, dirigida en especial a infancias y juventudes”.

Del 30 de mayo al 5 de diciembre de 2026, la programación se lleva a cabo en el Pabellón de Cultura Comunitaria y la Ex Fábrica de Pólvora, ubicados en la Segunda y Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, respectivamente, y tiene el propósito de generar una oferta cultural en el poniente de la Ciudad de México de acceso gratuito para que públicos de distintas edades ejerzan su derecho a la cultura, en un ambiente de paz, mediante la articulación de programas y proyectos de distintas áreas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Asimismo, la cartelera incluye eventos especiales como la conmemoración en agosto del Día Internacional de la Juventud, por lo que se realizarán presentaciones escénicas, musicales y de teatro dirigidas a adolescencias y juventudes; la Feria de las Calacas de Alas y Raíces y el Concierto de Invierno, del Cenart sale a la Calle.

Además de funciones teatrales, presentaciones musicales, talleres de danza, exposiciones y actividades comunitarias con entrada gratuita para todo público; programación que se puede consultar en mexicoescultura.com.