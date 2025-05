Acusa de fraude a Alex Marín

El productor de contenido para adultos Alex Marín se convirtió en tendencia en redes sociales tras ser detenido en Puerto Vallarta. Tras su detención, se difundió una entrevista realizada por Alejandro Villa Nuevas a la actriz Mía Marín, exesposa del productor.

En dicho espacio, expuso que Alejandro “N” habría incurrido en actos de fraude en su contra y en contra de otras mujeres con quienes colaboraba profesionalmente. De acuerdo con el testimonio de Mía, las ganancias generadas por la producción de material para adultos eran controladas exclusivamente por Alex, quien, según ella, nunca hizo una distribución justa de los ingresos.

“Realmente nos estaba robando, realmente nos estaba utilizando. Nada más nos utilizaba para imagen de él, porque nosotras no obteníamos ningún beneficio. A todas nos robó. Llegaron a mis oídos. A Yamileth le robó más de un millón, a Giselle le robó más de dos millones, y no se diga a mí todo lo que me robó. A la fecha, no he recibido un peso del divorcio de lo que se ganaba porque todo se lo quedó”, agregó.

Además, señaló que durante el proceso de separación legal decidió no presentar reclamos patrimoniales con la intención de mantener un divorcio sin conflictos. No obstante, aseguró que el productor incumplió acuerdos previos y retuvo bienes que le correspondían.