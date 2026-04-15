Acusan a Katy Perry de agresión

Ruby Rose usó Threads para hablar de la presunta agresión sexual de la que fue víctima hace 20 años. La actriz afirma que fue Katy Perry, que era su amiga por esa época, quien la habría agredido y “restregado” sus genitales en el rostro de la joven.

La australiana recuerda que, en el pasado, ya había hablado de lo sucedido, mientras se encontraba con Perry en un bar, sin embargo, antes lo narraba como una experiencia graciosa, hasta que pasó el tiempo y cayó en la cuenta de que se había tratado de una agresión de índole sexual. “Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market, de Melbourne, tenía poco más de 20 años, ahora tengo 40, me ha costado casi dos décadas decirlo públicamente, conté la historia públicamente, pero la convertí en una historia ‘de cuando estaba borracha’, porque no sabía cómo manejarla de otra manera”, externó.

Además, confió que, si siguió relacionándose con Perry, después de la presunta agresión, habría sido porque la cantante le había ofrecido ayudarla para obtener la visa americana, ya que ella es originaria de Australia. “Ella accedió a ayudarme a conseguir mi visa estadounidense, así que lo mantuve en secreto, pero sí les dije (en el pasado) que no era buena persona y fui atacada por todo el mundo”, expresó.

¿Qué fue lo que pasó?

“No me besó, me vio ‘descansando’ en el regazo de una de mis amigas (su mejor amiga), para evitarla, se agachó, se apartó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara, hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”, expresó.

Sin temor a la reacción que Perry pudiera tener, indicó que no piensa denunciarla, pero que tampoco teme ser demanda, ya que asegura hablar con la verdad. “No me interesa presentar una denuncia por esto, no cuando ni siquiera he denunciado las numerosas violaciones a manos de hombres adultos, pero puede demandarme si quiere (no lo hará, porque sucedió, tengo fotos y fue, literalmente, en público y presenciado por otras personas), además, sucedieron muchas cosas previas a su estúpida canción que no querrá que mencione, la manipulación psicológica es muy fuerte en ese caso”, ahondó.