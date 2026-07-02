Adiós a la secu

Con gran entusiasmo y rodeados del cariño de sus familias, un grupo de jóvenes estudiantes de un distinguido colegio de la capital celebró su esperada fiesta de graduación de la secundaria, una velada organizada por sus padres para reconocer el esfuerzo y la dedicación que los llevó a concluir una importante etapa académica. Entre felicitaciones, fotografías del recuerdo y momentos de convivencia, los graduados disfrutaron una noche inolvidable antes de emprender un nuevo camino en su formación estudiantil. ¡Muchas felicidades!