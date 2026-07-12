Agradece protección de su nieto

Maribel Guardia se muestra asombrada de que, como medida de seguridad, su exnuera, Imelda Garza Tuñón, haga uso del servicio de guaruras, los que asevera que la acompañan a todos lados pues, ni ella, con una trayectoria de más de cuarenta años, ha recurrido a uso de personal privado de salvaguardia.
La actriz fue entrevistada por Venga la alegría y, conciliadora, como acostumbra, habló del gusto que le da que Imelda se haya dado una nueva oportunidad en el amor pues, reveló que, por lo que ha escuchado, la pareja de la joven, identificado con el nombre de Jorge Baruch, parece ser “un buen muchacho… Ojalá que así sea, que ella haga una buena elección porque es la persona que va a estar cerca del niño”.
Distanciados
Pese a que han pasado más de un año de sus últimas interacciones con el menor, la también cantante sigue preocupándose por su bienestar por lo que, a pesar de que le sorprende que su exnuera contrate equipo de seguridad privado, para que la acompañe constantemente, tras las amenazas que Ime asevera haber recibido, muestra alegría que eso refuerce el resguardo del pequeño José Julián.
De hecho, precisó que, ni ella misma, a lo largo de toda su carrera, ha recurrido a este tipo de servicios. “La veo muy bien resguardada, anda con guaruras. Yo en mi vida he tenido un guarura. No, yo nunca en mi vida, ¡y ella trae dos!, entonces, la veo muy bien resguardada, qué bueno que el niño está todavía mejor”, declaró.