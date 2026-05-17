Aída Victoria explota contra su ex

Lo que parecía un regreso tranquilo tras su participación en La Mansión VIP terminó convirtiéndose en tremendo lío para Aída Victoria Merlano. La influencer colombiana reveló que, al volver de México, recibió una visita inesperada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar luego de que su expareja, Juan David Tejada, mejor conocido como “El Agropecuario”, la señalara por el abandono de su hijo.

En sus redes, contó que estaba en casa cuando su nana le avisó que personal del Bienestar Familiar la buscaba. “Quedé tiesa. ¿Cómo me hizo esto?”, dijo.

Recibió a las funcionarias con calma, mientras una psicóloga y una nutrióloga revisaban las condiciones en las que vive su hijo Emiliano. “Me empezaron a preguntar lo que comía el niño. Yo fui sacando mis bolsas de galletas, supercaras, libres de conservantes, de azúcar y de todo. Yo me sentía poderosa”, contó.

Inspección

Cuando le cuestionaron por qué había salido del país un mes, fue clara: “Estaba trabajando, porque como yo mantengo a mi hijo, me toca trabajar”.

Incluso, mostró el contrato que firmó para participar en el reality y las niñeras presentaron chats y videollamadas que, según dijo, demuestran que Tejada sabía con quién estaba el menor. Y detalló que durante la inspección tomó una videollamada de su ex. “Le dije ‘mira, ahí está el niño. Dame un momento, que estoy atendiendo a la gente del Bienestar que me mandaste’”, contó.

Aída recordó que hay una orden de alejamiento contra su ex por violencia intrafamiliar, además de una demanda por alimentos.