Aldo Rendón viene a mostrarse

Se ha convertido en una de las figuras más polémicas del mundo de la moda, y ahora también es el cuarto habitante confirmado de La casa de los famosos México: Aldo Rendón.

Como ya se ha hecho costumbre, esta noche la producción del reality reveló otro un nombre más de la lista de nuevos participantes, y aunque muchos ya lo esperaban, la llegada del stylist causó sorpresa.

Durante su presentación, y fiel a su sentido del humor ácido, Rendón aseguró que su objetivo no es caer bien, sino mostrarse tal cual es y, obviamente, llegar a la final. “Todo México va a escuchar lo que pienso y espero que no lo tomen a mal”, dijo.