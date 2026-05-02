Alegres del Barranco siguen intensos

Los Alegres del Barranco dejan atrás una de sus más polémicas etapas cuando causaron revuelo al cantar un tema dedicado al cartel Jalisco Nueva Generación y hoy, dicen, su objetivo es llegar a un amplio público de mano de Warner Music México.

Eso sí, adelantaron que el ser firmados por una compañía no significa que dejarán de hacer sus famosos corridos, ni le bajarán de intensidad a ese tipo de temas. Así lo confirmaron: “Vamos a cantar lo que siempre hemos hecho, entre corridos, cumbia y románticas”, indicó Pavel Moreno, vocalista.

Cuando se les mencionó que otros artistas le bajaron a su “intensidad” luego de ser conocidos por sus narcocorridos, ellos señalaron que no solamente pueden ser conocidos por los temas fuertes.

Multigénero

“Los Alegres del Barranco hemos grabado todo tipo de música no solo los corridos, canciones de amor, desamor y huapangos. Despuntó más el corrido porque se vino de moda y la gente nos identificó más con eso”, dijo Pavel. “¿Es bueno o malo para ustedes que se les encasille en este género?”, se les cuestionó. “Es bueno y malo, para todos los corrideros les gusta lo que hacemos y malo porque la gente piensa que solo hacemos eso, y en realidad nuestra discografía es muy extensa. Hay muchas canciones que no les ha puesto mucha atención el público”, señala.

Pero algo tienen muy claro y va más allá de que hayan interpretado una canción que hacía referencia a un polémico personaje: “No vamos a cantar lo que no se nos permite… pero no cantar los corridos es sentirnos incompletos en nuestro repertorio, porque el público pide que cantemos los éxitos”.