Álex Fernández presume legado

El cantante Álex Fernández, en una reunión con medios, dio a conocer una noticia que tenía muy bien guardada y es que su amistad con el fallecido José Julián Figueroa trascendió no solo en las palabras.

Integrante de la dinastía Fernández, el joven intérprete indicó que el hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia le escribió un día antes de morir y le mencionó que le enviaría varias canciones. “Me mandó temas y me dijo ‘oye, Alex, mira, tengo estas canciones’; le gustaría mucho que las grabara. Me lo mandó por Whatsapp y otras por Instagram”, contó.

La cercanía entre las dos jóvenes dinastías era palpable y el joven vocalista indicó que estuvieron un buen rato intercambiando opiniones por la aplicación, por eso le fue sorpresivo el deceso. “Fue tan impactante que, pues esa noche mandamos, me mandó mensaje y todo, y platicamos y todo. Y al día siguiente, me despierto y veo la foto de Julián en blanco y negro y una paloma”, relató Álex.