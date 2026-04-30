Alicia Villarreal tendrá catarsis

Alicia Villarreal no solo está de regreso en los escenarios, también atraviesa uno de los momentos más personales de su carrera, y lo ha transformado en el motor de su nueva gira Bendita Locura, un proyecto que mezcla música, introspección y cierre de ciclos.

“Bendita Locura involucra todo lo que está alrededor de mí, es un título perfecto porque esa locura me motiva”, comentó en conferencia rumbo a su concierto que tiene en el Auditorio Nacional, el próximo 14 de mayo.

La cantante regia reconoció que este material nace de procesos internos complejos, donde ha tenido que “soltar” situaciones que marcan su vida, como lo es el proceso legal que sostiene contra su expareja Cruz Martínez, por los presuntos delitos de violencia intrafamiliar, agresión y robo. “Las leyes son claras, solo las personas no las ejecutan como debe ser. Es muy desesperante, no nada más para mí como mujer. He tenido casos que se han acercado conmigo a pedir ayuda”, señaló la famosa , quien iniciara su carrera con el grupo Límite.

Retrospectiva

Alicia adelantó que su concierto será un recorrido por todas las etapas de su carrera, enfocándose en los temas que el público ha hecho suyos a lo largo de los años. “Canciones que han ido cambiando; empecé muy joven, tenía 22 años, por eso trabajamos nuevas versiones que abrazan 30 años de carrera, será toda una experiencia de su güerita consentida”, comentó en conferencia.