Alumnos de Artes exponen sus memorias

Estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas participan en la exposición “Surcos de la memoria”, que se exhibe en la galería Jorge González Camarena del Departamento de Servicios Culturales de la Secretaría de Educación.

Apertura

En el acto inaugural destacaron que las 70 piezas que conforman la exhibición quedarán expuestas durante un mes, por lo que el público podrá conocer la diversidad de propuestas de los alumnos.

La apertura se llevó a cabo el viernes, contando con la coordinación y dirección académica de los maestros Moisés Franco Paredes y Andrea Gómez Meza, quienes puntualizaron que la exposición reúne distintas visiones, memorias y formas de expresión.

Detallan que el título alude a dos ejes: el “surco” como huella física de la gubia sobre la matriz que da origen al dibujo, y la “memoria” como el contenido íntimo y diverso que cada estudiante vuelca sobre su obra. “La muestra es temática y formalmente variada, resultado de los procesos creativos generados en el taller de grabado de la universidad. Cada pieza refleja la libertad expresiva y la búsqueda personal de sus autoras y autores”, refieren.

Espacios para exponer

El objetivo, indicaron, es incentivar y promover la difusión del grabado en Chiapas, así como motivar a las y los alumnos a continuar produciendo gráfica y hacer que los procesos creativos del taller no se queden en el aula, sino que salgan a la luz, lleguen a nuevos públicos y se reconozcan como parte activa de la escena artística local.

Al respecto, el profesor Moisés Franco Paredes admitió que es sumamente gratificante poder enseñar las obras de sus estudiantes fuera de la universidad, y señaló que la Facultad de Arte carece de un lugar para dar a conocer el trabajo que hace la comunidad educativa.

“Este trabajo va a continuar, porque queremos seguir exponiendo en esta galería que se presta para este tipo de manifestaciones que realizamos en la escuela. En nuestra aulas hay dibujo, pintura, escultura y mucho talento”, compartió.

En tanto, Andrea Gómez Meza felicitó a los artista que se aventuraron a dar a conocer su producción. “Con el maestro Moisés hemos ideado un plan para proyectar a nuestros alumnos. Dentro del taller surgen muchas experiencias y mucho aprendizaje, y tener esa calidad de trabajo que tenemos ahorita vale la pena mostrarlo y llevarlo a otros públicos”, comentó.