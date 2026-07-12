Ambrosi, fascinada de ser la mala

A Alejandra Ambrosi le encanta ser la manzana podrida de una historia familiar. Es, si lo piensa un poco, una buena manera de manejar el humor negro a costa de todo. Por eso le encantó participar en Una familia complicada, serie recién estrenada en Vix y protagonizada por Adriana Barraza sobre quien gira toda la historia.

A Ambrosi le toca ser la esposa del personaje interpretado por Marcus Ornellas, uno de los hijos del encarnado por Barraza. “Se trata de una mujer que tiene más sombra que luz, ambiciosa, que viene de una familia adinerada y de alguna forma siente que no está a la altura de lo que ella quisiera. Le exige más, lo empuja, que si quiere una piscina, que si una camioneta nueva, es la que jala los hijos al estilo de Lady Macbeth”, explica la actriz.

“Entonces ambos se enredan en este rollo maquiavélico y se van a enfrentar a una serie de obstáculos y situaciones que los ponen al límite, pero dentro de todo esto, hay mucho humor negro”, añade.

Rodaje

Una familia complicada es una producción de Carmen Armendáriz, bajo la dirección de Mafer Suárez, Juan Carlos de Llaca y Héctor Márquez. La historia comienza cuando tras la muerte del patriarca, su viuda comienza con signos de Alzheimer al tiempo que debe tomar control de las finanzas y la conducta de sus cinco hijos, que desean sucederla.

En el elenco principal se encuentran, entre otros, Marisol del Olmo, Oka Giner, Mayra Batalla y Edu Maruri. “Como se sabe no existe la familia perfecta, si se le rasca tantito ves las entrañas del monstruo, de las traiciones, los celos, diría que aquí es como una especie de ‘Succession’ (serie de HBO) a la mexicana”, considera Ambrosi.

Partida doble

Actualmente Ambrosi también se le puede ver en Guardián de mi vida, historia inspirada en Amor en custodia, lanzada en 2005. La entrevistada tiene a su cargo uno los papeles que en la original apenas y aparecía, pero que ahora es pivote en la trama entre los personajes principales.