Amparan a Luna por uso de imagen

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a Diego Luna en el litigio que mantiene desde hace 14 años contra la empresa Diageo México por el uso sin consentimiento de su imagen y la de su familia en un comercial de la bebida alcohólica Johnnie Walker.

Los jueces ordenaron que la indemnización no descuente gastos de producción y abrió la puerta a una nueva demanda por el uso de la imagen de su hijo. Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, el cual emite un criterio que fortalece el derecho a la propia imagen y establece lineamientos para garantizar una indemnización justa por su uso comercial sin consentimiento.

Determinó que, si una empresa utiliza una imagen sin autorización en publicidad, deberá pagar al menos 40 % del precio de venta del producto o servicio, sin descontar costos de producción.

Con lo anterior, revocó la decisión de un tribunal colegiado que en agosto de 2025 concedió el amparo a Diego Luna, con base en el primer párrafo del artículo 216 Bis, que establece que debe hacerse sobre 40 % del precio de venta, pero indicando que debían descontarse los costos de producción y comercialización.