Ana Bárbara perdonó infidelidad

Ana Bárbara habría perdonado la infidelidad de su esposo Ángel Muñoz y habría corrido de la casa a sus dos hijos mayores (Emiliano y Chema) para que su esposo regresara, así lo contó el hermano de la cantante Francisco Ugalde, quien está distanciado de ella, igual que el resto de la familia, desde hace tiempo y por culpa de Ángel.

La artista y el empresario Ángel Muñoz se conocen desde 2014, él, quien es 15 años menor que la “reina grupera”, se desempeña como agente aduanero, actor y empresario. En un inicio la relación la mantuvieron con mucho hermetismo, sin embargo, poco a poco han salido a la luz detalles sobre la personalidad explosiva de Ángel, quien terminó mal con José Emilio Fernández, el hijo de la fallecida Mariana Levy y “El Pirru”, y quien Ana Bárbara había adoptado como hijo.

Sacan sus trapitos al sol

Antes de que saliera a la luz la infidelidad de Muñoz, José Emilio dijo públicamente que Ángel trataba mal a sus hermanos, que los castigaba; él dejó de vivir con la pareja y aunque tampoco es cercano a la cantante por ahora, ha externado apoyo a sus hermanos por si necesitan salir de esa casa.

Para Francisco Ugalde, desde que su hermana Ana Bárbara inició su romance con Ángel, comenzado los problemas; Ángel, dice, “ha ido alejando de Ana a toda la gente que la ama. Desde que comenzó la relación con este tipo todo vino mal, el tipo entró con otro nombre a la familia, después mi hermana le perdona eso, después llega con un perro y hace mentir a los chavos (hijos de Ana Bárbara), después corre a mi mamá; este tipo alejó a toda la gente que ama a Ana Bárbara, las alejó”, dijo al programa De primera mano.

Ugalde agregó que Ana Bárbara habría corrido de la casa a sus dos hijos mayores, Emiliano y Chema, con tal de que Ángel regresara, ya que es sabido la tensa relación que tenía con ellos, no así con Jerónimo, con quien Ángel sí se lleva bien.

Supuesto engaño

Agregó que lamentablemente su hermana seguiría con Ángel por tres cuestiones: la tiene amenazada, su autoestima está por los suelos, o ella es cómplice de todo. Hace unas semanas la periodista Adriana Toval filtró audios y pruebas de un supuesto romance extramarital con Muñoz que habría durado seis meses.

Según los audios filtrados, Muñoz supuestamente planeaba divorciarse para quedarse con propiedades, incluyendo su casa en Beverly Hills.

Ana Bárbara y su hermano tuvieron diferencias por la coautoría de algunas canciones; sin embargo, él asegura que le desea lo mejor y que lamenta profundamente que haya regresado con Ángel.