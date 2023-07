En su más de 46 años de trayectoria artística Andrés Calamaro ha logrado cosechar un sinfín de logros, varios premios Grammy ganados, infinidad de éxitos y muchos reconocimientos más; sin embargo, ni toda la fama del mundo lo ha hecho perder el piso, incluso, reveló que ni siquiera se considera ser un ícono musical.

En conferencia de prensa, el argentino aseguró que las únicas protagonistas de su carrera son la música y sus canciones, es por ello que prefiere dejarles todo el reconocimiento. “No sé si considerarme un ícono, lo que tengo es un puñado de canciones conocidas, diría que tengo 10 o 15 canciones icónicas, para no desperdiciar la palabra, pero estoy detrás. Le dejo el protagonismo a las canciones, yo soy un individuo”, dijo.

El único término que se acuña es el de leyenda, pero porque lleva tanto tiempo dedicándose al medio que su nombre ha pasado de generación en generación. “Sinceramente no sé qué se entiende por ícono, ¿sería una leyenda? Tiene que ser porque llevo bastante tiempo haciendo esto mismo, al principio en un lugar más doméstico y sencillo, esperando cómo sobrevivir con una experiencia interesante con la música”, agregó.

El intérprete de “Flaca” también confesó que aún no sabe los motivos por los que las nuevas generaciones siguen reproduciendo sus temas, y hasta destacó que la mayoría de ellos han pasado por desapercibidos, pero está consciente de que, de alguna manera, ha logrado liberar sensaciones en el público joven gracias a sus letras. “Reconozco que no me merezco tanto y al mismo tiempo tengo mucha música desconocida, porque somos músicos todos los días del año, la música es como gotas de lluvia y un disco es lo que cabe dentro de una botella de un litro, por así decirlo”, considera.

Calamaro visitará tierras aztecas el próximo10 de octubre, para ofrecer una íntima presentación en el teatro Metropólitan, de la Ciudad de México. Además de esta fecha, tiene otras dos presentaciones pactadas, una en Guadalajara el 17 de octubre y otra más en Puebla, del que todavía no se tiene fecha.