Ángela no quiere saber nada de Nodal

La versión corrió como pólvora e incluso se dice que la separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal es ya del dominio público. De acuerdo con la opinión de conductores como Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante, los cantantes de música regional mexicana sí están separados. El motivo sería el polémico video de la canción “Un vals”, sencillo de Nodal dedicado a Ángela.

La información del titular del programa Sale el sol señala que el manejo de la carrera de Nodal también influyó en la decisión. Detalló que los reportes indican que corrieron al intérprete de “Adiós, amor” de la casa que compartía con Ángela. “Llegó el momento en que Christian Nodal, me cuentan, no lo puedo confirmar, pero lo corrieron de la casa. Se veía venir”, dijo Infante.

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, la suma de tensiones en los últimos meses ha fracturado la relación. “El día de hoy, Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados. Ángela no quiere saber nada en estos momentos”, externó el comunicador.

Por su parte, el periodista Javier Ceriani presentó una investigación centrada en una relación extramarital del artista sonorense. Aunque los rumores han estado presentes desde su primer mes de matrimonio, el sonorense negó la idea de una separación. “Creo que esta prueba que nos pusieron la vida y el destino está muy fuerte y es muy grande. Pero, bendito Dios, vamos a terminar juntos”, dijo en su momento.