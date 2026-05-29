Ansiedad y sacrificios en la industria

Eréndira Ibarra y Andrés Palacios dejaron atrás los filtros y hablaron sin reservas sobre El precio de la fama, la nueva serie de suspenso que llegará a Vix el próximo 29 de mayo. Ambos actores profundizaron sobre salud mental, inseguridades y el costo emocional de perseguir reconocimiento dentro de la industria del entretenimiento.

La producción explora el lado más oscuro del espectáculo y cómo la obsesión por mantenerse vigente puede destruir identidades, relaciones y estabilidad emocional. El elenco incluye también a Mane de la Parra, Chantal Andere, Livia Brito y Gabriela Espino.

Durante la conversación exclusiva con Infobae México, Eréndira Ibarra sorprendió al lanzar una frase contundente sobre las mujeres en la industria: “No se hagan chiquitas porque el mundo les dice que no caben. Más bien, pues quememos el mundo hoy para que quepamos todas”.

La actriz confesó que interpretar a Mía Moreno fue uno de los retos más complejos de su carrera. Según explicó, atravesaba cambios importantes en su entorno profesional cuando inesperadamente terminó quedándose con el personaje principal. “Yo empecé la serie como directora de ‘casting’. No iba a ser el personaje de Mía”, reveló.

Sin embargo, tras ajustes internos en la producción, el equipo decidió que ella asumiera el papel. “Tuve que entrar en muy poco tiempo a ser un personaje muy distinto a Eréndira Ibarra”, explicó. La actriz también habló sobre el desgaste emocional que implicó el proceso. “Me sentía muy frágil y muy vulnerable”, reconoció.

Incluso admitió que necesitó apoyo terapéutico para no cargar el dolor del personaje en su vida diaria. “Logré tener la intensidad de Mía sin doler con Mía”, dijo.