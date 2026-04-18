Anuncia nuevo proyecto animado

Netflix, productora de contenidos y plataforma de servicio de streaming, dio a conocer este jueves 16 de abril un nuevo proyecto de animación familiar y original, inspirado en la clásica novela infantil de 1964 Charlie y la fábrica de chocolate, del novelista británico Roald Dahl.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Netflix compartió el primer adelanto visual, el cual muestra a un joven de cabello rubio, con pose despreocupada y ropa holgada, mientras que a lo lejos puede distinguirse la ya conocida y colorida fábrica de chocolate de Willy Wonka.

De acuerdo con la plataforma, el nuevo filme animado Charlie vs la fábrica de chocolate estará ambientado en los años posteriores al concurso del Boleto Dorado, donde el chocolatero Willy Wonka regresa a la fábrica después de pasar años en prisión por los crímenes cometidos. Bajo la dirección de Jared Stern y Elaine Bogan, la historia se desarrollará en un Londres contemporáneo y seguirá la historia de Charlie Paley, un adolescente rebelde que planea irrumpir en la fábrica junto a sus amigos, para robar una valiosa barra de chocolate Wonka y salvar su hogar.

Este nuevo filme presentará un enfoque fresco e innovador del caótico universo del chocolatero más famoso del mundo, manteniendo la esencia y el espíritu de la obra original a la vez que enfatiza en una propuesta nunca antes vista por los espectadores amantes del chocolate.

Elenco

De acuerdo con el portal de la revista Variety, la película estará protagonizada por el actor neozelandés Taika Waititi y el británico Kit Connor, quienes prestarán sus voces para el excéntrico Willy Wonka y Charlie respectivamente. Además contará con la producción de Aron Warner y Timothy Yoo.

Según lo señalado por Netflix en su portal web Tudum, la cinta se estrenará en 2027 exclusivamente en la plataforma, de la mano de Sony Pictures Imageworks, estudio ganador del premio Óscar que participó en la animación de Kpop Demon Hunters (Las Guerreras K-pop). “Estoy muy emocionado de adentrarme en el maravilloso mundo de Wonka. Me cautivaron de inmediato los primeros bocetos y la visión de los directores de la película: capturar el espíritu y la esencia que hicieron tan especial la historia original, a la vez que le infunden algo fresco”, detalló Connor para Netflix.

Este nuevo proyecto animado incluirá canciones originales, nuevos personajes y algunas caras conocidas, continuando con el legado de la novela clásica. Las reacciones en redes sociales se vieron divididas entre comentarios de viejos fanáticos y expectativas de nuevas generaciones.