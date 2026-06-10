Anuncian Festival Hugo Montaño

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas anunció el 5º Festival Infantil Hugo Montaño, que se llevará a cabo del 12 al 14 de junio.

De acuerdo con el cartel difundido, el evento en honor del promotor cultural chiapaneco se desarrollará en tres espacios de Tuxtla Gutiérrez: Museo de la Ciudad, Centro Deportivo Roma y Teatro al Aire Libre del parque Bicentenario. Todos con entrada libre.

Programación

Las actividades comenzarán el día 12 de junio con los talleres “Móvil del sistema solar” y “Fases lunares”, con el Club Astronómico Jatamatzá, de 16:00 a 17:00 horas. Posteriormente, se presentará la obra El mensajero de las estrellas, del grupo El Teatro de Lola. Más tarde se efectuará una lectura de obras de Hugo Montaño con Ramón Martínez, para finalizar con una charla y observación astronómica.

Para el segundo día, las acciones en el Centro Deportivo Roma comenzarán con un taller de elaboración de máscaras, impartido por Joselito Toalá; luego se dará paso a “¡Todos al ring!”, una improvisación con Adriana Torres de León. Minutos después habrá una narración oral con Mauricio Ramírez, así como una lectura en voz alta y una demostración de lucha libre con alumnos de esta disciplina.

Para el día 14, el programa se trasladará al teatro del parque Bicentenario, en donde se brindará el taller “Auroras boreales y constelaciones”, del mencionado club astronómico, a las 16:00 horas. A las 17:00 llegará una actividad de cuentacuentos con La Cajita Mágica. Al finalizar se llevará a cabo una lectura en voz alta, así como la charla y observación astronómica “Descubriendo el universo”, a las 18:00 horas.

Cabe resaltar que Hugo Montaño enfocó gran parte de su trayectoria en acercar la literatura a sectores infantiles.